Będzie dodatek za pracę z pacjentami zakażonymi Covid-19 dla pracowników niemedycznych

„Dodatkowym wsparciem i ukłonem w stronę personelu niemedycznego" nazwał premier Mateusz Morawiecki jednorazowy dodatek za pracę z pacjentami zakażonymi Covid-19 dla pracowników niemedycznych szpitali, m.in. salowych i sanitariuszy. Świadczenie w wysokości 5 tys. zł zostanie wypłacone w czerwcu. Dostanie je każdy, kto przepracował co najmniej 21 dni w obszarze covidowym.

Premier dodał, że to „wsparcie dla wspaniałych pań, bo to zwykle panie są salowymi, dla panów, bo to zwykle panowie są noszowymi, dla kierowców karetek, dla pracowników transportu medycznego".