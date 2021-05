Bodnar do Gowina: dostępu do usług nie można ograniczyć tylko do osób zaszczepionych

Sugestiami, jakoby dostęp do usług ograniczony miałby zostać wyłącznie do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, wzbudził zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Adama Bodnara przyjęcie tego rodzaju rozwiązania mogłoby mieć charakter dyskryminujący osoby, które z różnych względów nie zaszczepiły się. RPO przypomina, że szczepienie to nie zostało uznane za obowiązkowe, nadal ograniczona jest jego dostępność, a ponadto znajdą się osoby, które nie będą mogły się zaszczepić ze względów zdrowotnych.