Szczepienia dla zatrudnionych zorganizują także mniejsze firmy

Co więcej, do tego limitu będą wliczali się wszyscy współpracownicy przedsiębiorców, bez względu na podstawę ich zatrudnienia. Przedsiębiorcy starający się o przystąpienie do programu będą więc mogli wliczyć do limitu zarówno zleceniobiorców, jak i być może samozatrudnionych, a nawet pracowników tymczasowych. Nowością jest również to, że szczepienia będą mogły się odbywać na terenie zakładu pracy, co znacząco przyspieszy podawanie leku, bo będzie można uniknąć wożenia pracowników do publicznych punktów szczepień.