Apteki mogą zgłaszać się do udziału w szczepieniach

Na ten moment aptekarze czekali od dawna. Prawo do wykonywania szczepień ochronnych przeciw Covid-19 i kwalifikacji do szczepień dały im kolejne nowelizacje ustawy covidowej. W maju informowaliśmy, że specjalne szkolenie przeszło blisko 10 tys. farmaceutów. I choć mogli zostać zatrudnieni w punktach szczepień masowych, dla większości z nich nie było już miejsca w skompletowanych zespołach.

Na szczęście prawo daje im możliwość wykonywania szczepień w odpowiednio dostosowanych aptekach. Muszą one mieć status „aktywny” w Rejestrze Aptek, być podłączone do systemu P1, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia oraz zadeklarować używanie systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji. Kolejny wymaganiem jest spełnienie wszystkich wymagań określonych przez ministra zdrowia w rozporządzeniach w sprawach wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki oraz szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Koniecznym jest także przesłanie formularza zgłoszeniowego do programu wraz z załącznikami.

By przystąpić do programu, apteka musi przesłać elektroniczne oświadczenie do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ poprzez skrzynkę ePUAP. Nabór aptek jest ciągły, a wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Szczepienia będzie można rozpocząć już w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia.

Za każde szczepienie apteka otrzyma 61,24 zł, tak jak inne punkty szczepień.