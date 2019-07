Cukrzyca: Pacjenci robią wielkie oczy

Lekarze alarmują, że cukrzyca niszczy serce. Większość chorych nie jest tego świadoma. Co więcej – pół miliona Polaków nie wie nawet, że choruje na cukrzycę. Jak to możliwe?

Cukrzyca, podobnie jak nadciśnienie tętnicze, nie boli. Objawy tych chorób nie są uciążliwe i dopóki nie wystąpią powikłania, nie wpływają na jakość naszego życia. Nie musimy podejmować specjalnych działań, żeby normalnie egzystować. Nie mamy zatem motywacji, by szukać pomocy u lekarza. Trzeba jednak podkreślić, że przyczyny tak niskiej świadomości zagrożeń leżą po obu stronach. Wielu chorych usłyszało diagnozę odpowiednio wcześnie lub lekarz wyraził obawy, że są w grupie ryzyka i udzielił wskazówek co do zmiany trybu życia. Często jednak pacjenci tego nie pamiętają lub po prostu nie stosują się do zaleceń.

Dlaczego?

Być może cały czas, szczególnie w przypadku pacjentów starszej daty, pokutuje przeświadczenie, że tak naprawdę niewiele od nich zależy i że sami nie mają realnego wpływu na swoje zdrowie. Tacy pacjenci oczekują zaopiekowania od systemu. I powinni je otrzymać. Ale nadchodzą zmiany. Rośnie pokolenie osób, które są coraz bardziej świadome, same szukają informacji na temat choroby i sposobów jej leczenia. Zastanawiają się, co mogą dla siebie zrobić, i nie czekają, aż ktoś im poleci, do jakiego specjalisty mają się zgłosić.

Natomiast rzeczywiście dużym problemem jest to, że powikłania sercowo-naczyniowe, takie jak zawał serca lub udar mózgu, są praktycznie nieobecne w świadomości cukrzyków.

Ma to zmienić powołana niedawno Koalicja Serce dla Cukrzycy pod auspicjami Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, która zrzesza największe organizacje pacjenckie w Polsce.

Tak. To jeden z ważnych projektów o charakterze edukacyjnym, a Instytut Człowieka Świadomego, który reprezentuję, wspiera PUOP w tych działaniach. Misją Koalicji jest poprawa jakości i długości życia pacjentów z cukrzycą w Polsce. Chodzi głównie o chorych na cukrzycę typu drugiego, ponieważ cukrzyca typu pierwszego jest u nas lepiej diagnozowana i lepiej rozumiana przez samych pacjentów.

W przypadku cukrzycy typu drugiego jest inaczej, a 80 proc. pacjentów cierpi z jej powodu na choroby układu krążenia. Chorzy dowiadują się o tym z dużym opóźnieniem. Nie wiedzą, że są również pacjentami kardiologicznymi, ponieważ z powodu cukrzycy mają problemy z układem krążenia. Naszą misją jest zwiększenie świadomości na ten temat zarówno wśród pacjentów, jak i opinii publicznej. Chcielibyśmy poprawić sytuacje pacjentów poprzez kształtowanie przyjaznego chorym systemu ochrony zdrowia, promocję profilaktyki pierwotnej i wtórnej, ich integrację na poziomie ogólnopolskim i lokalnym, edukację w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, udzielenie wsparcia psychologicznego oraz współpracę z ekspertami, partnerami społecznymi i decydentami. Organizujemy spotkania z pacjentami, publikujemy regularnie edukacyjne treści w social mediach. Doradzamy, w jaki sposób żyć z chorobą.