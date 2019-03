Innowacyjny projekt protezy piersi autorstwa młodej Polki

Projekt protezy piersi, stworzony przez Małgorzatę Załuską, absolwentkę wydziału Wzornictwa ASP, zdobył nagrodę główną Paradyż Award w konkursie make me! 2018 i może trafić do masowej produkcji – informuje Onet.

Celem stworzenia Simpli – bo tak nazwany został prototyp innowacyjnej protezy piersi, jest poprawa komfortu fizyczny i psychiczny Amazonek – czytamy w Onecie.

– Przeczytałam kiedyś wyniki badań, według których rak piersi może dotknąć co ósmą kobietę na świecie. Zaskoczyła mnie ta powszechność, ale dość szybko sama się o niej przekonałam – opowiada Małgorzata Załuska. – Bliska mi osoba zachorowała i musiała przejść zabieg mastektomii jednostronnej. W moim projekcie magisterskim postanowiłam zmierzyć się z tym tematem, który w Polsce nadal ma status tabu.

Praca nad projektem rozpoczęły się wiosną 2017 roku od współpracy ze znajomą Amazonką. W toku obserwacji udało się określić zakres problemów w codziennych czynnościach i w trakcie aktywności fizycznej. Dodatkowym źródłem inspiracji i wiedzy okazały się również wpisy z forum dla Amazonek. Dostępne obecnie na rynku protezy piersi generują bowiem liczne problemy, przede wszystkim związane z brakiem komfortu użytkowania. Tak powstał innowacyjny projekt protezy piersi - Simpla.

Simpla ma stanowić alternatywę dla protez, które nadal są kojarzone ze sferą medyczną. Innowacyjny design projektu docelowo pozwoli na dostosowanie struktury i materiału dokładnie do potrzeby Amazonki, zapewniając jej większe poczucie prywatności i intymności.

– Zdobycie nagrody Paradyż Award i wygrana w konkursie make me! utwierdziły mnie, że dobrze wybrałam temat pracy magisterskiej – przyznaje Małgorzata Załuska. – Dodatkowo zmotywowało, by dążyć do realizacji powstałej idei.

Simpla znajduje się obecnie w fazie dopracowania, co w praktyce projektowej m.in. oznacza często powrót do pierwotnych koncepcji i ich ponowną weryfikację. Jednym z głównych założeń projektu było wykorzystanie projektowania parametrycznego, które pozwoliłoby uzyskać różne właściwości protezy, w zależności od potrzeb użytkowniczki.

Jak zaznacza projektantka, nagroda Paradyż Award pozwoliła jej zainwestować w wiedzę oraz narzędzia niezbędne do realizacji projektu. Rozwijanie Simpli oznacza pracę nad projektem innowacyjnym, w której ma utartych schematów postępowania i punktów odniesienia.

Etap dopracowania koncepcji projektantka planuje zakończyć prototypami z materiału docelowego, innego niż proteza pokazywana na zdjęciach. Kolejną fazą ma byćtestowanie Simpli przez potencjalne użytkowniczki.