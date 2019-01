Grypa i przeziębienie: w jaki sposób je odróżnić?

Pomylić przeziębienie ze znacznie groźniejszą od niego grypą jest łatwo. Objawy, które pozwalają odróżnić od siebie dwie choroby, a także sposoby postępowania w obu przypadkach opisuje m.in. Onet.

Zimą jesteśmy narażeni na rozmaite infekcje. Podczas gdy zwykłe przeziębienie, choć dokuczliwe, jest dla naszego zdrowia niegroźne, grypa może zemścić się niebezpiecznymi powikłaniami - czytamy w Onecie.

Obie choroby mają kilka podobnych symptomów, istnieją jednak skuteczne sposoby ich odróżniania, co może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o leczeniu.

Grypa czy przeziębienie – podstawowe różnice

Grypa jest potencjalnie znacznie groźniejsza od przeziębienia, szczególnie dla dzieci i osób starszych - Zwykłe przeziębienie i grypa to różne infekcje, ale we wczesnych stadiach miewają podobne symptomy, takie jak ból głowy, katar, zatkane zatoki czy ból gardła" - mówi profesor Helen Stokes-Lampard z Royal College of General Practitioners w rozmowie z "The Independent".

Przeziębienie zaczyna się najczęściej od kataru i drapania w gardle, a samopoczucie pogarsza się stopniowo. Chociaż objawy przeziębienia z całą pewnością nie należą do przyjemnych, samopoczucie zwykle pozwala na wykonywanie codziennych czynności, takich jak chodzenie do pracy.

Objawy grypy, mimo że sprawiają wrażenie niemal identycznych, najczęściej bywają intensywniejsze i bardziej dotkliwe. Zwykle dochodzi do gwałtownego pogorszenia samopoczucia: rano wszystko wydawało się w porządku, a wieczorem dostajemy wysokiej temperatury, dreszczy, łamie nas w kościach.

Przypadku podejrzenia grypy, specjaliści stanowczo doradzają zostanie w domu. W ten sposób nie tylko zwiększymy szansę na szybszy powrót do zdrowia, ale i zminimalizujemy ryzyko zarażania kolejnych osób.

- Skutkiem niewyleczonej grypy bywają niebezpieczne powikłania, jak choćby zapalenie płuc, mięśnia sercowego czy mózgu. Dolegliwości utrzymują się znacznie dłużej niż podczas zwykłego przeziębienia - zwykle, aby wyzdrowieć, organizm potrzebuje tygodnia lub dwóch. Dodatkowe symptomy, które mogą wystąpić u osób cierpiących na grypę to gorączka, silne bóle głowy, obolałe mięśnie, nudności i wymioty" - wyjaśnia profesor Stokes-Lampard.

Grypa czy przeziębienie - leczenie

Leczenie przeziębienia sprowadza się do łagodzenia związanych z nim nieprzyjemnych dolegliwości. Najczęściej wystarczą domowe sposoby. - Przeziębionym zaleca się przede wszystkim odpoczynek. Warto się wygrzewać oraz pić dużo płynów, aby uniknąć odwodnienia. Kaszel ukoi zaś herbata z cytryną i miodem - radzi profesor Stokes-Lampard. Podobnie jak w przypadku przeziębienia, grypę często można leczyć w domu, odpoczywając i przyjmując dostępne bez recepty leki obniżające temperaturę. W cięższych przypadkach lekarz może zalecić specjalne leki przeciwwirusowe.

Specjaliści przestrzegają przy tym przed zażywaniem antybiotyków i apelują, by nie wymuszać na lekarzach ich przepisywania. Wbrew powszechnemu przekonaniu antybiotyki nie przyspieszą powrotu do zdrowia, a tylko osłabią układ odpornościowy. Antybiotyki są przeznaczone do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie, nie zadziałają więc na infekcje wirusowe, takie jak przeziębienie i grypa.

Grypa czy przeziębienie - zapobieganie

Przeziębienia rozprzestrzeniają się niezwykle łatwo, zwłaszcza gdy spędzamy dużo czasu w bliskim kontakcie z innymi ludźmi. Może to być szczególnie istotne dla osób pracujących w biurze open space lub jeśli często korzystamy z transportu publicznego. Specjaliści zalecają regularne mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie dzielenia się przedmiotami, takimi jak ręczniki czy kubki - zwłaszcza z osobami, które mogą być zarażone.

Aby zabezpieczyć się przed grypą, warto wzmocnić swój system odpornościowy. Prócz stosowania szczepionek, istotne są nasze codzienne przyzwyczajenia i styl życia. Dbanie o odpowiednią ilość snu, zdrowa i bogata w składniki odżywcze dieta oraz regularna aktywność fizyczna - nawet na przekór niesprzyjającej aurze - to najskuteczniejsze środki zapobiegawcze, pomagające nam zachować zdrowie i sprawność przez cały rok.