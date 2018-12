Przetargi: odrębna procedura dla zamówień na usługi społeczne

Odwołanie względem czynności podejmowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są tzw. usługi społeczne, prowadzonych według procedury opisanej w art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – nie przysługuje.

Postanowieniem z 9 października 2018 r. (sygn. akt: KIO 1917/18), Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie wykonawcy, które zostało złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i dotyczyło naruszenia art. 138o ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, dokonanie czynności oceny złożonych w postępowaniu ofert, wykluczenie i odrzucenie ofert jego konkurentów oraz wybór jego oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że przedmiotem zamówienia jest usługa, która zalicza się do katalogu usług społecznych i innych usług szczególnych, które mieszczą się w katalogu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi określone w Załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE. Zamawiający postępowanie prowadzi w trybie art. 138o Pzp, a szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, nie przekracza kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 Pzp, tj. kwoty 750 000 euro.

W konsekwencji Izba stwierdziła, że odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 Pzp, jako że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy.

Izba zauważa, że uregulowania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi została wyodrębniona w dziale III rozdziale 6 Pzp, a w ramach tego rodzaju zamówień ustawodawca przewidział niejako dwie procedury w zależności od wartości udzielanego zamówienia. Mianowicie, przepisy rozdziału 6 ustawy stosuje się do zamówień na usługi społeczne, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, oraz 1 000 000 euro - w przypadkach zamówień sektorowych.

Zgodnie z art. 138l Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone z zastosowaniem przepisów działu I rozdział 2a, działu 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI, a przepisy art. 22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz art. 32-35 stosuje się odpowiednio. Jednocześnie, w przypadku gdy wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza od wymienionych wyżej kwot, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany udzielić zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, w sposób opisany w tych przepisach.

W ocenie Izby uregulowania zawarte w art. 138o Pzp stanowią odrębną procedurę udzielania zamówienia na usługi społeczne, na co wskazuje analiza treści oraz chronologia przywołanych przepisów. Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ustalenia i opisania szczegółowej procedury, w ramach której udzieli zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wskazana w art. 138g ust. 1 Pzp. Tym samym zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy, w tym również przepisy odnoszące się do środków ochrony prawnej. Ustawodawca nie odsyła w tym artykule do stosowania przepisów działu VI ustawy, tak jak ma to miejsce w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej ww. wartość progowe.

Według Izby, tego typu zamówienia udzielane są na podstawie własnej procedury zamawiającego (postanowień ogłoszenia, które stanowią jedynie pośrednie odzwierciedlenie instytucji ustawowych), która nie podlega kontroli w ramach środków ochrony prawnej.

Sygnatura akt: KIO 1917/18

Sylwester Kuchnio radca prawny w Zespole Zamówień Publicznych Kancelarii Dentons

Postanowienia KIO o odrzucaniu odwołań dotyczących podprogowych zamówień na usługi społeczne układają się w konsekwentną linię orzeczniczą. Izba od dawna uznaje, że w tym przypadku przepisy Pzp nie mają zastosowania. Dla przykładu można tu wskazać postanowienia tegoroczne, powołane w omawianym postanowieniu: z 5 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 168/18; z 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt: KIO 638/18; z 25 maja 2018 r., sygn. akt KIO 973/18; jak też postanowienia dawniejsze, z ubiegłorocznymi sygnaturami: z 13 listopada 2017, KIO 2339/17; z 4 stycznia 2018, KIO 2697/17; z 9 listopada 2017, KIO 2283/17. Jednak orzeczenia tego typu wymagają propagowania i popularyzowania, bo jak widać, odwołania dotyczące usług podprogowych ciągle są wnoszone. Powodem powyższego jest prawdopodobnie brzmienie samych przepisów, które w tym zakresie są wyjątkowo niejasne i wymagają dopiero interpretacji w orzecznictwie.