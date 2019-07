Czynnik społeczny w projektach PPP

Ponadto, miasto Sopot przygotowując się do realizacji projektu PPP przeprowadziło ankietę, której celem było ustalenie preferencji mieszkańców oraz turystów co do potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do nowej inwestycji. Oprócz tego, miasto Sopot przeprowadzało konsultacje z mieszkańcami, w ramach których w szczególności zaprezentowano pogram funkcjonalno-użytkowy oraz dwie koncepcje architektoniczne nowych obiektów, organizowano dni otwarte pozwalające zapoznać się z postępami inwestycji, a także spacer z udziałem architektów, podczas którego przedstawiono główne założenia projektu, lokalizacje poszczególnych obiektów, a także ich nowe funkcje.