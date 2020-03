Koronawirus może być w odpadach

Wojewoda zdecyduje, do jakiej instalacji przetwarzającej odpady trafią śmieci, jeżeli dotychczasową instalację trzeba będzie zamknąć, bo jej pracownicy zostaną objęci kwarantanną albo gdy dana instalacja nie jest w stanie przetworzyć wszystkich śmieci, które do niej trafiają.

– Ze względu na zwiększone ryzyko zarażenia się wirusem od osób przebywających na kwarantannie odbiór odpadów powinien być objęty szczególnym trybem. Firma odbierająca powinna być poinformowana, że pod danymi adresami przebywa osoba objęta kwarantanną. Jej odpady powinna odbierać wyznaczona specjalnie do tego celu załoga i śmieciarka. Odpady powinny trafić do spalarni albo wyznaczonego punktu składowania, z pominięciem całego łańcucha logistycznego, by zminimalizować ryzyko zakażenia osób np. w sortowni. Ponadto powinniśmy mieć prawo sprawdzania zdrowia naszym pracownikom, m.in. poprzez mierzenie temperatury – twierdzi Karol Wójcik.

– Do tej pory śmieci osoby np. z grypą były traktowane jak zwykłe odpady komunalne – tłumaczy Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. – W związku z epidemią wśród firm, które odbierają odpady, pojawiła się panika, czy śmieci z kwarantanny powinny być taktowane jak zwykłe odpady komunalne. Zapytaliśmy więc głównego inspektora sanitarnego, a ten odpowiedział, że powinno się je traktować jak zwykłe odpady. Uspokoiło to firmy śmieciowe. Pojawił się jednak jeszcze jeden problem dotyczący kwarantanny, mianowicie, jak fizycznie odbierać od ludzi śmieci. Rozwiązaliśmy go w ten sposób, że pracownicy socjalni opiekujący się objętymi kwarantanną zabierają je spod drzwi i wyrzucają do kontenerów – mówi Michał Olszewski.