500+ jest jak dochód gwarantowany, teraz nie można z niego rezygnować

Warto poświęcić tzw. trzynastki emerytalne, żeby w budżecie było więcej na pomoc dla firm i pracowników dotkniętych kryzysem. Ale program 500+ jest dziś potrzebny – ocenia dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

Czy można jeszcze liczyć na to, że szok gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa będzie krótkotrwały i uda się nam uniknąć pierwszej od 1991 r. recesji, rozumianej jako spadek PKB w całym roku? Poniżej dalsza część artykułu

Trzeba się przygotowywać na różne scenariusze, w tym na scenariusz recesji. Jeden z banków prognozuje spadek PKB Polski w 2020 r. o 3,5 proc., ale są też prognozy wzrostu o około 1,5 proc. Takie jest spektrum możliwości. Wszystko będzie zależało od tego, jak długo gospodarka będzie zamknięta. Robert Barro (ekonomista z Uniwersytetu Harvarda – red.) postawił niedawno tezę, że bardzo długie zamknięcie gospodarki może się okazać bardziej kosztowne niż jej otwarcie, zanim epidemia zostanie całkowicie wygaszona. Poruszamy się w ramach pewnego trójkąta wyznaczonego przez bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo finansów publicznych. Żadnego z wierzchołków nie możemy naruszyć. Jeśli naruszymy bezpieczeństwo ekonomiczne, nie będziemy mieć pieniędzy na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego.

W jakim stopniu to, który scenariusz się rozegra, będzie zależało od reakcji władz?

Kryzys ma kilka warstw. Po pierwsze, pozrywane są łańcuchy dostaw, brakuje pewnych komponentów, surowców itp. Po drugie, zamknięte są szkoły, część firm zawiesza działalność, pracownicy są na kwarantannach. To są czynniki o charakterze podażowym, które można uznać za przejściowe. Nie stracimy potencjału produkcyjnego, jeżeli będziemy pompowali płynność do gospodarki. I trzeba to zrobić szybko, według mnie już jesteśmy spóźnieni. Na to nakładają się czynniki popytowe. Ludzie zamknięci w domach mniej kupują. Z tym trudniej cokolwiek zrobić. Na domiar złego trzeba się liczyć z globalną recesją, która mocno uderzy w polski eksport, bo nie będzie dokąd przed nią uciec.

Polski rząd relatywnie szybko wziął się za tamowanie epidemii, szybko zamknął szkoły, granice, centra handlowe itd. Ale wykuwanie tarczy antykryzysowej, która ma ochronić przedsiębiorców i gospodarstwa domowe przed skutkami tych działań, trwa dłużej niż w innych krajach. Ciągle jesteśmy na etapie zapowiedzi.

Jako pracodawcy, jedna ze stron dialogu społecznego, jesteśmy tym rozczarowani. Już 4 marca w Radzie Dialogu Społecznego zorganizowaliśmy debatę na temat spowolnienia gospodarczego. Wtedy nie zanosiło się na recesję, ale o epidemii w Europie było już wiadomo. Wiele rozwiązań, o których teraz się mówi, proponowaliśmy już wtedy, można było nad nimi zacząć pracować. Oczywiście, administracja ma problemy organizacyjne. Ale drugim problemem jest to, że tworzenie tej tarczy przypomina zabawę w głuchy telefon. Rząd wysuwa propozycje, my zgłaszamy setki uwag i czekamy, czy będą uwzględnione. Tymczasem można było od początku pracować wspólnie. Ale do tego trzeba mieć zaufanie do ludzi, kapitał społeczny. A konflikt polityczny zniszczył w Polsce ten kapitał do zera. Jakiś czas temu pisałem, że bez tego kapitału nie dogonimy nigdy Niemiec. Teraz przez to możemy sobie nie poradzić z wirusem. O wielu aspektach pakietu decyduje polityka, a nie dobro firm.

Jakieś przykłady?

Walczymy o zawieszenie zakazu handlu w niedzielę. To jest kwestia bezpieczeństwa, zmniejszyłyby się bowiem kolejki. Byłaby to też pomoc dla sklepów. Tymczasem rząd jak dotąd dopuszcza tylko możliwość zaopatrywania w niedzielę, ale już nie sprzedaży. Decyduje o tym kalkulacja polityczna. Zakaz handlu został wprowadzony pod presją Solidarności.

Może to pracodawcy i inne strony dialogu społecznego powinni się wykazać zaufaniem do rządu i pozwolić na szybkie przyjęcie nawet nie najlepszego pakietu? Mógłby już działać i być stopniowo korygowany.

W pewnym momencie będzie trzeba coś przyjąć, bo czas nas goni. Ale też nie możemy pozwolić na to, żeby w ustawie znalazły się pomysły wprost szkodliwe, jak np. zaproponowane przez UOKiK ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich. To może doprowadzić do upadku firm zatrudniających około 40 tys. osób i wywołać efekt zarażania, bo wiele z tych firm finansowało się emisjami obligacji.

Co pańskim zdaniem jest największym mankamentem w projekcie tarczy?

Najważniejsze jest to, żeby pomoc trafiła do wszystkich firm, które mają problemy z powodu koronawirusa. To oznacza, że np. dopłaty do wynagrodzeń nie mogą mieć formy pomocy de minimis, bo nie skorzystają z niej duże przedsiębiorstwa. Na tym instrumencie nie można oszczędzać. Ważne jest też to, żeby wsparcie dla firm odbywało się bez zbędnej biurokracji, na podstawie oświadczenia firm albo jakiejś krótkiej ankiety, która sprawdzałaby, czy firma spełnia kryteria. Na weryfikację, czy nie było nadużyć, przyjdzie czas.

Czy pańskim zdaniem pakiet jest zbyt skromny? Już teraz są głosy, że na większy nie możemy sobie pozwolić ze względu na stan finansów publicznych.

Wciąż nie wiemy, ile ten pakiet będzie faktycznie kosztował. Z pierwszych zapowiedzi wynikało, że 212 mld zł, z czego 66 mld zł zwiększałoby deficyt sektora finansów publicznych. Później prezes PFR Paweł Borys mówił, że to jednak będzie 80 mld zł. Moim zdaniem to jest kwota duża, nawet w porównaniu z innymi krajami. W Niemczech, we Francji i w innych krajach też dużą część pakietów pomocowych stanowią gwarancje, kredyty itp., a nie bezpośrednie wydatki. Czy nas na to stać? Reguła wydatkowa na to pozwala, można przekroczyć wynikający z niej limit wydatków w stanie klęski żywiołowej. Większym problemem jest to, że przy takim wzroście wydatków dług publiczny może się zbliżyć do 55 proc. PKB – to jest limit z ustawy o finansach publicznych, którego nie można obejść. Dlatego trzeba szukać oszczędności. W budżecie są wydatki, które nawet jeśli były potrzebne w normalnych czasach, to dziś, gdy ratujemy bezpieczeństwo ekonomiczne kraju, potrzebne nie są. To np. tzw. trzynaste emerytury, na które ma pójść 10–11 mld zł. To by wystarczyło, aby ograniczyć wzrost stopy bezrobocia o kilka punktów procentowych. Z tego warto zrezygnować dla dobra samych emerytów, bo jeśli firmy zaczną upadać, skoczy bezrobocie, to w budżecie może zacząć brakować pieniędzy na zwykłe emerytury, o dodatkach nie mówiąc.

Można się spierać o to, czy nawet w normalnych czasach ten wydatek byłby uzasadniony. A co z 500+? Pojawiły się sugestie, że tu można szukać dużych oszczędności.

Na świecie od pewnego czasu toczy się dyskusja, że w związku z rosnącymi nierównościami i robotyzacją potrzebny jest dochód podstawowy, gwarantowany. Teraz w ramach walki z kryzysem niektóre kraje, np. USA, decydują się na jednorazowe powszechne transfery. U nas rolę dochodu podstawowego w pewnym sensie pełni 500+. Nie warto z tego rezygnować. Ale gdyby problemy się pogłębiały, gdyby nadciągały całe stada czarnych łabędzi, należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem dochodu podstawowego dla wszystkich np. w formie 300+.