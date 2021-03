RZECZoBIZNESIE: Dominika Bettman: Polski przemysł radzi sobie zaskakująco dobrze

- W Czechach rząd jest bliski decyzji o zamknięciu zakładów przemysłowych. To by wpłynęło na zachwianie łańcuchów dostaw. Dla polskiego przemysłu byłaby to bardzo niedobra wiadomość. Stąd obawy przedsiębiorców, że wzrost jest tymczasowy, a trzecia fala zachorowań może wpłynąć na kondycję polskiego przemysłu – tłumaczyła gość.

- Od roku to samo. Na początku pandemii myśleliśmy, że wszystkie działania, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy i zdrowia psychicznego pracowników mają charakter tymczasowy. Okazuje się, że są wymagane przez cały czas. Odchodzimy od myślenia, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową i gasimy pożary. Wchodzimy w rytm myślenia o rzeczywistości, że musimy zapewnić szczególne bezpieczeństwo pracownikom, którzy obsługują krytyczną infrastrukturę i nie jest to akcja jednorazowa. Stosunkowo późno pojawiła się kwestia odporności psychicznej pracowników, radzenia sobie w sytuacjach domowych, konfrontacja z nowymi potrzebami związanymi z godzeniem ról. Przenieśliśmy pracownikom życie zawodowe do ich domów. Na to nakłada się często opieka nad dziećmi i innymi zależnymi osobami. Nasi pracownicy znajdują się w kompletnie innej rzeczywistości niż to miało miejsce przed pandemią, a my wychodzimy nowym potrzebom naprzeciw - mówiła Bettman.