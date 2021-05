Andrzej Chyra: Ostro aż do krwi

Andrzej Chyra mówi o najnowszym spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego „Odyseja. Historia dla Hollywoodu". Premiera w stołecznym Nowym 4 czerwca.

W roli Odysa w najnowszym spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego miał wystąpić Zygmunt Malanowicz, miała to być pożegnalna rola aktora, który debiutował w „Nożu w wodzie”. Koronawirus pokrzyżował plany. Co się działo po jego śmierci? Wszystko stało się nieoczekiwanie. Wyglądało, że Zygmunt ma się lepiej. Dziwnym zrządzeniem losu Stanisław Brudny został wcześniej poproszony, żeby przygotował dublurę roli Zygmunta na czas prób i wewnętrzną premierę. Dzięki temu sytuacja z perspektywy spektaklu była do opanowania, w innym przypadku trudno byłoby szukać następcy. Tymczasem Stanisław wszedł do pracy równolegle, tworzył autonomiczną rolę, z tym, co on sam ze sobą niesie… Poniżej dalsza część artykułu

Przypomnijmy, że w latach 70 i 80 był aktorem Józefa Szajny w warszawskim Studio, a potem Jerzego Grzegorzewskiego. Dziś ma 90 lat. Tak. Nie zdążyłem zobaczyć wszystkich scen, jakie Zygmunt próbował, bo w różnych fazach pracowaliśmy w w osobnych grupach. To tak jak z przedstawieniami, na które się wybierałem. Nagle okazuje się, że ich nie ma. Pozostają powidoki zbudowane na tym, co widziałem, ale i na przypuszczeniach. A Zygmunt jakby nagle się zdematerializował. Przecież był z nami, uczestniczył z nami w budowaniu fikcji, a teraz realnie bardzo go nam brakuje. Kim był w waszej teatralnej rodzinie Warlikowskiego, która powstawała latami? Zygmunt był człowiekiem, który miał silne działanie tonizujące. Reagował na spokojnie i dopiero w ostateczności, nie odzywał się na próżno. Jego doświadczenia i obserwacje były nieocenione. A zupełnie wyjątkowe było to, że jego osobowość aktorska była nieoczywista. To był aktor poza emploi, prawdziwy outsider, którym pozostał do 83 roku życia. Kimś kto nie działa w zgodzie z ogólnie przyjętym kanonem. Wystarczy przypomnieć sobie jego role w „Francuzach”, „Kabarecie warszawskim”, „Wyjeżdżamy”. Bo na tej liście Odysa już zabrakło. Nowy spektakl jest poświęcony pamięci Zygmunta. Tekstów, na podstawie których powstał scenariusz, jest wiele. Poza Homerem to „Elisabeth Costello” Coetzeego, „Ryszard III” Szekspira, „Skóra” Malapartego, „Dawni mistrzowie” Bernharda, a przede wszystkim „Król Kier na wylocie” i „Powieść dla Hollywood” Hanny Krall. Jaką tworzą mozaikę? Bardzo szybko zapomina się o pochodzeniu tych tekstów. Stanowią kilka przeplatających się narracji, niektóre są obecne tylko w pojedynczych scenach, ale stapiają się w całość i nie ujawniają jako samodzielne części. Patrząc z innej perspektywy: ten spektakl to wiele atrakcyjnych scen, pomieszanych tak, jak zwykle pomieszane są racje w spektaklach Krzyśka, który prezentuje argumenty dwóch stron, jednak nie rozstrzyga, kto ma rację. Prowokuje do myślenia. Spóźniej refleksji. Widz musi sam wszystko rozstrzygnąć, odpowiedzieć na pytanie, po czyjej jest stronie. I w ogóle, czy można stanąć po jednej tylko stronie.

A pana rola? Gram w scenie rozmowy Martina Heideggera i Hannah Arendt. To jest Heidegger po przegranej wojnie. Ustawia się w pozycji instrumentu, który jest poddany działaniu życia. On sam jest eksperymentem. Dokonuje samoobserwacji. Poszedł za ideologią nazistowską, potem z tego zrezygnował, życie postawiło go na właściwe miejsce, czyli filozofa, a nie ideologa, działacza. Na tym tle w spektaklu padają hasła, nad którymi

warto się zastanowić. Jak choćby to, o czym mówi Claude Lanzmann, reżyser „Shoah”, że „Holocaust się nie skończył”. To jedno z twierdzeń, które podrzuca nam ten sceniczny poemat. A ja myślę: „Prawda? Nieprawda?”. Przypomina się „(A)Pollonia” Warlikowskiego, również na motywach Krall. Syn uratowanej z Holocaustu staje się uczestnikiem brutalnej antypaleństyńskiej wojny, czego pokazanie w Izrealu wzbudziło kontrowersje. Teraz mamy kolejny rozdział izraelsko-palestyńskiej wojny. Warlikowski pokazuje takie fobie jak antysemityzm czy homofobia, które, wydawało się, są dawno pogrzebane, tymczasem te demony odchodzą tylko na chwilę, by zmutować i wrócić, co uzmysławiają „Anioły w Ameryce”. Koło 2015 r. wydawało się, że sprawa homofobii jest zamknięta, tymczasem okazało się, że wraca. To jest podnaczasowa aktualność Warlikowskiego. Takie są też reakcje i zachowania ludzi. „Kabaret warszawski” też był oceniany jako przejaw antyprawicowej histerii, tymczasem wiele diagnoz, niestety, okazało się słusznych. Podobnie było z „Bachantkami”, które zapowiadały szaleństwo wywołane przez fanatyzm religijny ze Wschodu tuż przed atakami na World Trade Center. Warlikowski często kamufluje w wywiadach przed premierą sens spektakli. Co mówił wam, swoim aktorom. Pan podobno część prób prowadził zamiast niego... To przesada. Dyskutowałem z nim tylko na temat pewnych rozwiązań… Krzysiek nie ma zresztą w zwyczaju wygłaszania credo. Na pewno zależało mu na zadaniu palących go pytań. Sensy rodzą się pomiędzy scenami. Zaczynają się wykluwać, bo maksymalnie penetrujemy obszar, na jakim pracujemy. Aktorzy poruszają się w świecie swoich scen na własną rękę. One nie są różne pod względem formalnym, tylko krajobrazowym. Dużo dzieje się w tych światach, są bardzo intensywne. Tak wygląda rozmowa moderowana przez Krzysztofa.