Jarosław Pinkas: Popieram zamknięcie szkół w odpowiednim momencie

Samorządy mają prawo do podejmowania takich decyzji. W Poznaniu zdiagnozowano pacjenta z koronawirusem SARS-CoV-2. Lokalne władze, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, podjęły taką decyzję.

Poznań we wtorek zdecydował, że od środy zamknięte będą w mieście wszystkie szkoły, żłobki i przedszkola. Jak pan to ocenia?

Wiele osób spodziewało się, że dojdzie do zamknięcia szkół w całej Polsce. Jednak premier podczas konferencji prasowej zapowiedział tylko odwołanie imprez masowych – co zresztą rekomendował pan już wcześniej.

To prawda, dzieci wśród osób z koronawirusem to zaledwie ułamek przypadków. Problem jednak w tym, że choć choroba może u nich przebiegać bezobjawowo, mogą przenosić wirusa na osoby starsze, np. swoich dziadków, którzy się nimi opiekują. Zamykając szkoły, chronilibyśmy osoby szczególnie narażone, np. seniorów. Przy okazji dodam, że dla osób starszych na stronie głównego inspektora sanitarnego znajdują się informacje o tym, w jaki sposób chronić się przed wirusem.

Nie obawia się pan złości rodziców, którzy zdenerwują się tym, że dzieci nie chodzą do szkoły? Może zamykanie szkół to działanie na wyrost? Mamy w Polsce zaledwie 21 zdiagnozowanych przypadków.

Przeciwnie, mamy wiele sygnałów od rodziców, którzy domagają się zamknięcia szkół. Obowiązująca od niedzieli specustawa przewidziała takie sytuacje. Możliwe, że są to działania trochę na wyrost, ale zależy nam na tym, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, a nie tylko skupiać się na jego skutkach. Czas, aby Polacy byli mądrzy przed szkodą.

Czy zamknięcie szkół to zapewni?

Pomoże. By powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, potrzeba zdrowego rozsądku wszystkich Polaków i stosowania się do zaleceń podawanych przez autorytety medyczne. Choroby nie powstrzyma, choć takie informacje pojawiają się w internecie, ani picie ciepłej wody, ani zażywanie witaminy C.