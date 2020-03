Ekonomista z Rosji: Z tanią ropą długo nie przetrwamy

To nie jest tak. Władze jedynie uspokajają. Obecny budżet kraju jest policzony przy założeniu, że baryłka ropy nie będzie kosztowała mniej niż 42 dolary. Owszem przy cenie 25–30 dolarów za baryłkę Rosja przez kilka lat będzie mogła istnieć tracąc fundusze z FNB oraz z rezerw złota i waluty. A co będzie się działo na rynku? W jakiej kondycji będą rosyjskie banki? Czy trwałe będą obligacje Skarbu Państwa? Przy niskiej cenie ropy zbyt długo nie przetrwamy.

Przede wszedł wszystkim na inflację. Naturalnie, jeżeli nagle spada wartość rubla, to powoduje inflację. Ponadto rząd raczej zdecyduje się na podwyższenie podatków. Na jakiś czas trzeba będzie zapomnieć o wyjazdach za granicę i zrezygnować z importowania towarów. Lżej będzie spłacać kredyty, ale pod warunkiem, że utrzyma się dotychczasowy poziom wynagrodzeń. Nie wykluczałbym jednak, że pracodawcy zdecydują się na cięcia i zaczną zwalniać pracowników.

Na co więc musi się przygotować przeciętny Rosjanin?

A jeżeli oliwy do ognia doleje jeszcze epidemia koronawirusa? Moskwa w przypadku rozpowszechnienia się wirusa rozważa zamknięcie przedsiębiorstw i wprowadzenia zakazu opuszczenia domów? Taki scenariusz krąży od kilku dni w rosyjskich mediach.

Nie jestem przekonany, czy władze Moskwy będą miały wystarczająco odwagi, by zdecydować się na tak twarde kroki i całkowitą izolację miasta. Jedną rzeczą jest mówienie o czymś, a zupełnie inną jest podejmowanie tak odważnych decyzji. Obecnie w Moskwie nikt poważnie nie bierze tego scenariusza pod uwagę. Wszystkich interesuje przede wszystkim los rubla i czy władze nie podniosą podatków.

To dlaczego Rosja nie porozumiała się z OPEC w sprawie zmniejszenia dostaw ropy? Przecież w Moskwie wiedziano, jakie będą konsekwencje braku tego porozumienia.

Jako ekonomista nie do końca to rozumiem. Myślę, że nie chodziło o gospodarcze, lecz o jakieś geopolityczne kwestie. Z punktu widzenia ekonomii tego się nie da wytłumaczyć. Przypuszczam, że przedmiotem rozmów było coś, czego nie podaje się do publicznej wiadomości, i tu nie chodziło o spory gospodarcze. Mogę jedynie przypuszczać, że chodziło o starcia w Libii i Syrii, ponieważ Arabia Saudyjska w tych krajach również ma swoje interesy.