Alternatywni turyści zwiedzają rudery

Podstawowym przykazaniem dla osób, które traktują tę pasję poważnie, jest pozostawienie odwiedzanego miejsca w takim stanie, w jakim je zastały. Niezależnie od tego, czy przychodzi się po prostu je obejrzeć, zrobić zdjęcia czy nagrać film – tak jak robi to nasza grupa. Dlatego eksploratorzy powinni unikać wandalizmu ?i niszczenia rzeczy, które tam znajdują. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedna osoba zabierze sobie na pamiątkę pocztówkę ze starej poczty. Pozornie nic się nie stanie. Ale z każdą kolejną zabraną pocztówką będzie to uboższe miejsce dla kolejnych odwiedzających.

Czy rosnąca popularność tych miejsc nieuchronnie odbiera im urok?

Każdy eksplorator szuka trochę innych rzeczy i może je znaleźć. W ciągu pięciu lat prowadzenia kanału na ten temat odwiedziliśmy bardzo różne obiekty. Od takich, które wyglądały, jakby właściciele dopiero wyszli z budynku i zostawili otwarte drzwi, po te całkowicie zniszczone przez wandali, z których zostały tylko gołe ściany. Mnie osobiście najbardziej cieszy znajdowanie dokumentów, starych zdjęć i albumów. One najlepiej opisują duszę danego miejsca. Im więcej starych mebli, plakatów czy fotografii, tym łatwiej wczuć się w klimat.

Jak reagują właściciele obiektów, gdy prosicie o zgodę na wstęp?

Różnie. Naszym głównym argumentem w rozmowie z nimi jest aspekt edukacyjny. Emocje podczas eksploracji są ważne, ale w naszej działalności chcemy pokazać ludziom, żeby nie niszczyli opuszczonych budynków. Poza tym działamy trochę jak dokumentaliści. Nagrywając dane miejsce, pokazujemy, jak wyglądało w czasach względnej świetności.

Eksploratorzy wchodzą często na dachy i do trudno dostępnych miejsc. W jaki sposób ubezpieczacie się od ewentualnych wypadków?

Na szczęście przez kilka lat prowadzenia kanału zdarzały się nam drobne kontuzje, jak szkło wbite w stopę i siniaki. Jeśli miejsce jest w tragicznym stanie i podłoga ugina się pod stopami, wycofujemy się, żeby nie kusić losu. Na ogół eksplorujemy we trzech i ubezpieczamy się nawzajem – jeśli komuś się coś stanie, inni pomagają. Jeśli ktoś z nas zwiedza sam, bliscy wiedzą, gdzie jesteśmy. Gdybyśmy nie odzywali się przez określony przez nas czas, wezwaliby pomoc.

Z jakiego obiektu wycofaliście się dla bezpieczeństwa?

Wycofaliśmy się z bardziej prozaicznych powodów. Kilka razy nagraliśmy miejsce, które było nieciekawe i nie zamieściliśmy filmu. Kilka razy przyjechaliśmy do miejsca, które wyglądało świetnie w internecie, a zostało wyburzone przez deweloperów albo zrewitalizowane.

Obiekty zawsze będą niszczeć. A czy popularność urbexu się kiedyś skończy?

Urbex stał się alternatywną turystyką, robi się coraz popularniejszy w Polsce i za granicą. Wbrew temu, co mó-?wią niektórzy, jest to korzystne. Bo coraz więcej osób stara się trzymać zasady szacunku do odwiedzanych obiektów ?i nie niszczyć ich.