Gruzja się zmieniła, Rosja nie

Protestujący przypominają rządzącym o rosyjskiej okupacji i rosyjskiej agresji. Mamy rocznie osiem milionów turystów, z których wielu jest Rosjanami. To jednak nie oznacza, że powinniśmy zapomnieć, że 20 proc. naszego terytorium jest okupowane przez naszego północnego sąsiada. Jesteśmy bardzo gościnnymi ludźmi i witamy rosyjskich turystów, Rosjanie nie potrzebują wizy do Gruzji. Mamy pretensję do Kremla, ale nie do zwykłych Rosjan. Niech przyjeżdżają i wydają tu pieniądze, to jest pragmatyczne podejście. Niestety, Rosja to wykorzystywała na swoją korzyść i przez wiele lat próbowała wyrzucić z agendy naszych relacji temat okupowanych Abchazji i Osetii Południowych.

20 czerwca w Tbilisi wybuchły wielotysięczne protesty, doszło do starcia z policją. Media informowały o 240 rannych i ponad 300 zatrzymanych przez policję. Użyto nawet armatek wodnych i kul gumowych. Protesty są już mniej liczne, ale wciąż trwają. Co się dzieje w Gruzji, o której w światowych mediach od wojny z Rosją w 2008 roku niewiele było słychać?

Wygląda na to, że po części Moskwie to się udało, jeżeli w fotelu przewodniczącego parlamentu Gruzji znalazł się deputowany rosyjskiej Dumy z Komunistycznej Partii Rosji Siergiej Gawriłow. Przecież to było punktem zapalnym.

Mówiąc szczerze, nie bardzo rozumiem, jak do tego doszło. Jeszcze rok temu zaczęto przygotowania do międzyparlamentarnego forum prawosławnego, któremu przewodniczy Gawriłow. Jak Gruzja znalazła się w tym gronie i po co wstąpiła do tej organizacji, to odrębny temat. Stało się to parę lat temu. Według mnie to był ogromny błąd. Ten rosyjski deputowany poprzednie forum przeprowadził w greckim parlamencie. Grekom to nie przeszkadza, ale nam tak. Trzeba oddzielić polityczne sprawy od religijnych, a już na pewno nie wchodzić w jakieś stowarzyszenia prawosławne, na czele których stoi rosyjski komunista. Dlatego dzisiaj protestują dosłownie wszyscy, studenci, inżynierowie, nauczyciele, przeciwnicy, a nawet zwolennicy rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. To był ogromny błąd.

Czyj błąd?

To błąd przewodniczącego parlamentu i grupy deputowanych, którzy uczestniczyli w tej imprezie. To błąd Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta Gruzji, gdzie przyjęto rosyjską delegację. To też błąd premiera i całej naszej elity politycznej.

Winą jednak obarczono jedynie przewodniczącego parlamentu Iraklego Kobakhidzego, który został zdymisjonowany dzień po wybuchu protestów. Rozmawiałem z nim w ubiegłym roku. On bardzo słabo mówi po rosyjsku i twierdził, że z Rosją nie ma żadnych kontaktów.

Znaleźli winnego, trzeba było kogoś znaleźć. Najbardziej niepokojące w tym wszystkim jest to, że rządzące elity, organizując tę imprezę, nie widziały w tym nic złego. Po wojnie i trwającej od ponad 11 lat okupacji utraciły czujność. Pamięć przywrócono, ale niestety kosztem ofiar. Mamy młodego człowieka, który po protestach znalazł się w śpiączce, komuś wybito oko gumową kulą. Władze przez te wszystkie lata wychodziły z założenia, że Rosjan nie trzeba denerwować. Zgadzam się, denerwować nie trzeba, ale trzeba wszędzie, gdzie tylko się da, przypominać, że są okupantami. Wiem, że Zachód jest tym tematem już zmęczony i w Paryżu czy Berlinie byliby zainteresowani, by Gruzja o wszystkim zapomniała i zaczęła dogadywać się z Rosją. Gruzja zapominać nie chce i Moskwie to się nie podoba. Sięga więc po presję gospodarczą, znów zaczęli czepiać się naszego wina. Putin podjął bardzo emocjonalną decyzję i wstrzymał wszystkie połączenia lotnicze. Kogo chce w ten sposób ukarać Gruzję, która mówi, że Rosja jest okupantem, czy rosyjskich turystów, którzy chcą u nas odpoczywać. To jest nielogiczne.

Rosyjski czołg w Osetii Południowej, sierpień 2008

Yana Amelina [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]