Kosiniak-Kamysz chce dywizji pancernej w Kielcach

Poprosiliśmy komitety wyborcze kandydatów do urzędu prezydenta o odpowiedź na pytania dotyczące Sił Zbrojnych, pytaliśmy o sprawy bieżące, które od kilku lat pojawiają się w debacie publicznej. W poniedziałek na stronie rp.pl opublikowaliśmy wypowiedzi na temat rozwoju wojska doradcy Szymona Hołowni gen. rez. Mirosława Różańskiego oraz bezpartyjnego kandydata Pawła Tanajno .

Władysław Kosiniak – Kamysz pytany czy Polska powinna zakupić samoloty F-35 oraz systemy rakietowe Patriot, przypomina, że kupiliśmy dwie baterie systemów Patriot, wydając prawie 17 mld zł. - Całkowite potrzeby to jednak 8 baterii, a więc koszty na poziomie nawet 60 mld zł. Na 32 samoloty F-35 wydamy 20 mld zł, ale całkowite koszty tego programu mogą być nawet kilka razy większe. W sumie, tylko te dwa zamówienia mogą stanowić ok. 20-30 proc. kwoty zaplanowanej na modernizację techniczną Sił Zbrojnych przez najbliższe 15 lat – opisuje w odpowiedzi nadesłanej do „Rzeczpospolitej" sztab kandydata.