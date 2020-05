Armia według kandydata na prezydenta Pawła Tanajno

Jego zdaniem nie powinno się zwiększać liczby żołnierzy. - W tej chwili w polskich siłach zbrojnych służy ok. 110 tysięcy żołnierzy zawodowych i ok. 28 tys. żołnierzy WOT. Armia powinna być nowoczesna, a nie liczna. Dzisiaj konflikty prowadzone są w sposób hybrydowy, już niedługo konflikty między mocarstwami odbywać się będą w przestrzeni kosmicznej - tak więc inwestujmy w drony, satelity obronne, nowoczesne lotnictwo, współpracujmy w ramach UE nad obroną kosmiczną – a nie zatrudniajmy kolejnych żołnierzy, którzy będą biegać z AK-47 po lesie – tłumaczy Paweł Tanajno.

Czy powinno się zatem zwiększać procentowego udziału PKB w wydatkach kierowanych na Obronę Narodową? Przypomnijmy, że w projekcie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego jest założenie, że do 2024 r. na ten cel będzie przeznaczane do 2,5 proc. PKB. Zdaniem kandydata to zależy od sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. – Siły zbrojne muszą być nowoczesne i to jest gwarancją bezpieczeństwa. Nikt nie zaatakuje Państwa członkowskiego UE, wiedząc, że UE ma satelity obronne na orbicie mogące wystrzelić np. rakiety - czy w przyszłości wiązki laserowe – opisuje.