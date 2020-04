Jaki plan na wybory ma Koalicja Obywatelska?

Politycy Koalicji Obywatelskiej, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że plan – który zostanie ujawniony w trakcie konferencji prasowej w poniedziałek rano – ma być nową, kompromisową propozycją, która doprowadzi do tego, że wybory odbędą się w bezpieczny sposób. To ma być też sposób na wyjście Koalicji Obywatelskiej z polityczną inicjatywą. Jednocześnie politycy KO podkreślają, że nie zmienia się stanowisko partii dotyczące nowelizacji konstytucji, poparcie dla zmian jest wykluczone. W poniedziałek swoje sejmowe konsultacje dotyczące zmiany konstytucji zaczyna były wicepremier Jarosław Gowin. Nie będą łatwe. Jak wynika z naszych rozmów, z Gowinem nie będzie rozmawiać np. Lewica.

Zaskoczenia?

Jednym z fundamentów planu PO jest to, że ma być akceptowalny zarówno dla opozycji, jak i – to najważniejsze – Zjednoczonej Prawicy, a przynajmniej jej części. PiS prze do głosowania korespondencyjnego już w maju, na to nie zgadza się Porozumienie Jarosława Gowina. W poniedziałek po południu ma się zresztą odbyć spotkanie KO–Porozumienie, które ma być poświęcone propozycji Gowina dotyczącej konstytucji. Jednak w praktyce będzie dotyczyć też innych spraw, w tym scenariuszy na wybory. Spotkanie odbędzie się już po planowanej na 10.00 konferencji prasowej PO w sprawie wyborów. Politycy PO już wcześniej deklarowali, że liczą na wsparcie Jarosława Gowina w zablokowaniu głosowania w maju.