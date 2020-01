Prawybory w Konfederacji: Bosak najbliżej nominacji

Prawybory Konfederacji zostały przeprowadzone w ramach przemyślanego schematu. W ostatnich miesiącach odbyło się 16 zjazdów regionalnych, na których delegaci (trzeba było zapłacić 30 złotych, by głosować) wybierali spośród dziewięciu kandydatów. Każdy z nich otrzymywał głosy elektorskie adekwatnie do swojego wyniku. W weekend odbyły się cztery ostatnie zjazdy – w Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Zielonej Górze. Nie zmieniły kształtu rywalizacji, w którym od tygodni liczą się trzy osoby. Np. w niedzielnym spotkaniu woj. lubuskiego do zdobycia było osiem głosów elektorskich. Głosowało 191 osób, najwięcej (81 głosów) otrzymał Krzysztof Bosak, co przełożyło się na cztery głosy elektorskie. Frekwencja na zjazdach wahała się od około 200 do 1000 uczestników. Największe odbyły się w Warszawie, Katowicach i Poznaniu. 18 stycznia w Warszawie odbędzie się zjazd ogólnokrajowy, na którym pojawią się wszyscy wybrani elektorzy. Oni będą wybierać kandydata Konfederacji na prezydenta. Kandydat z najsłabszym wynikiem będzie odpadać w każdej kolejnej rundzie.

