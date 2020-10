Sasin: Umowa z Pocztą Polską nie została podpisana

Mimo braku formalnych podstaw w postaci wspomnianej umowy Poczta Polska wydała na ten cel 70 mln zł i z tego tytułu otrzyma rekompensatę, co postanowił Sejm .

W "Sednie sprawy" Radia Plus Jacek Sasin pytany był o kwestię umowy z Pocztą Polską w sprawie przeprowadzenia zaplanowanych na maj korespondencyjnych wyborów prezydenckich.

Sasin potwierdził, że umowa z Pocztą Polską nie została podpisana.

- Cały czas byliśmy w dialogu z Pocztą Polską, która określała koszty jakie mają być poniesione w ramach tej akcji wyborczej. Do momentu kiedy stało się jasne, że wyborów w tym terminie nie będzie i w związku z tym przygotowanie muszą być przerwane do takich uzgodnień nie doszło i w związku z czym nie doszło również do podpisania umowy - wyjaśniał precyzyjnie minister aktywów.

Dodał, że Poczta i PWPW działały w oparciu o decyzje premiera Morawieckiego, które jego zdaniem były "bardzo mocno umocowane w prawie".

Zapewnił też, że gdyby wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie, umowa zostałaby podpisana.

Pytany o to, czy jego podpis znajduje się na jakimś dokumencie związanym z wyborami, Sasin odparł, że "nie przypomina sobie", aby podejmował jakiekolwiek formalne decyzje.

Kilka dni temu Jacek Sasin mówił w TVN24 o kosztach wyborów majowych, do których nie doszło. - Demokracja kosztuje, gdyby wychodzić z założenia, ze nie należy wydawać pieniędzy na wybory to odwołajmy wybory, bo wybory kosztują.