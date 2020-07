Dziambor kpi: Nie było weta Prezydenta Niskich Podatków

Prezydent 1 lipca mówił m.in. w Drawsku Pomorskim, że rząd PiS jest rządem, który obniża podatki - wspomniał w tym kontekście obniżenie I progu podatkowego do 17 proc., podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych dla najmniej zarabiających oraz zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26. roku życia.

Duda mówił też o ujednoliceniu od 1 lipca podatku VAT, co doprowadziło - jak mówił - m.in. do obniżenia VAT na owoce, artykuły dziecięce, środki higieniczne dla kobiet i musztardę.