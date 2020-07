Jarosław Gowin: Andrzej Duda był głową państwa naprawdę niezależną

- Czy Szymonowi Hołowni uda się utrzymać ten ruch do wyborów, które odbędą się w 2023 roku? To wydaje mi się niezwykle trudne. Za jego kandydaturą stoją środowiska, którym jest bardzo blisko do Platformy. Z drugiej strony jednak są wyborcy, a wyborcy to nie jest worek kartofli, który można przenieść z piwnicy do piwnicy - powiedział.

- Wyborcy każdego kandydat podejmują decyzje w oparciu o swoje rozeznanie i myślę, że elektorat Sz. Hołowni jest bardzo zróżnicowany (…) To dosyć zaskakujące, że tak szybko i niemal bezwarunkowo Hołownia udzielił poparcia R. Trzaskowskiemu. Gdyby projektował swój ruch dalekosiężnie to zapewne chciałby dłużej skupiać uwagę opinii publicznej na swojej decyzji - dodał Gowin.