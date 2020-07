Trzaskowski: Jest szansa na odważną Pierwszą Damę

Rafał Trzaskowski stwierdził też, że Polacy mają wreszcie szanse na odważną Pierwszą Damę". - Jest odważniejsza niż niejeden polityk - mówił o swojej żonie, Małgorzacie.

Trzaskowski nawiązał do kontrowersyjnej sprawy ułaskawienia przez Andrzeja Dudę mężczyzny skazanego za pedofilię. Zapowiedział sprecyzowanie przepisów dotyczących ułaskawień, by do takich sytuacji nie dochodziło.