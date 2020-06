Z wynikiem z 2020 r. Duda wygrałby w 2015 r. w I turze

Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku była niższa od frekwencji w obecnych wyborach aż o 15,54 punktów procentowych (wówczas 48,96 proc., obecnie 64,5 proc.). W efekcie np. Rafał Trzaskowski, który w tegorocznych wyborach uzyskał 5917340 głosów wygrałby I turę wyborów w 2015 roku, choć nie wystarczyłoby mu to do wygrania ich w I turze. Inaczej jest z Andrzejem Dudą, który z wynikiem z 2020 roku wygrałby wybory z 2015 roku w I turze - wówczas do wygrania wyborów już w I turze wystarczyłoby bowiem 7449468 głosów.

