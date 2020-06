Trzaskowski do rywali z I tury: Wasze postulaty staną się częścią mojego programu

- Dzisiaj, jak widzę twarze rządzących, to wydaje mi się, że naprawdę coś ukrywają. I dochodzą do nas takie sygnały, że sami rządzący, że sam pan prezydent Andrzej Duda wiedzą, że sobie nie poradzą z tym, co nadchodzi; że podobno szykują nowe podatki, że podobno szykują nowe obciążenia, że będą podejmowali bardzo trudne decyzje, niepopularne decyzje i złe decyzje dla obywateli. I chyba dlatego spieszyło im się tak z organizacją wyborów - powiedział Trzaskowski deklarując, że jako prezydent zawetuje podnoszenie podatków.

- Dzisiaj pytanie jest zasadne, dlaczego pytają nas, a raczej mnie, o strefę euro, o to, kiedy kupowałem dżem, o to, jak wygląda kwestia dotycząca burzy w Warszawie, mimo że jasno im odpowiadam, że spokojnie, wszystko jest pod kontrolą - mówił prezydent Warszawy dodając, że dziś "trzeba porozmawiać o prawach kobiet, o darmowych żłobkach i przedszkolach".

Rafał Trzaskowski nawiązał też do przedstawionych przez Szymona Hołownię postulatów w sprawie weta samorządowego oraz środowiskowego ("zielonego"). - Panie Szymonie, we wszystkim się z panem zgadzam i oczywiście te postulaty będą częścią mojego programu - powiedział, dziękując Hołowni za ciężką pracę i mobilizację "wielu osób, które do tej pory nie głosowały".

"Program będziemy wzbogacać o rzeczy, które są ważne dla innych"

Polityk PO zwrócił się też do innych kandydatów z pierwszej tury. - Wsłuchuję się w wasze postulaty i one też staną się częścią mojego programu. Ja dzisiaj mówię o wolności dla przedsiębiorców, o tym, żeby państwo nie było zbyt opresyjne. Stąd właśnie weto podatkowe. Pan prezydent obiecywał co innego, a jest co najmniej 30 nowych obciążeń i podatków - od akcyzy poprzez podnoszenie podatków od wywozu śmieci a potem obarczanie tym samorządów - mówił.

- Nie chcemy opresyjnego państwa, chcemy wolności dla przedsiębiorców, chcemy ułatwień jeżeli chodzi o działalność dla przedsiębiorców. I o tym też będziemy głośno mówić i jest to część naszego programu i ten program będziemy wzbogacać o te rzeczy, które są ważne dla innych, również jeśli chodzi o program dla wsi, również jeżeli chodzi o walkę ze wszystkimi, którzy są wykluczeni. Wiem, że to jest ważne dla innych kandydatów i obiecuję, że to stanie się, już się staje częścią naszego wspólnego programu - przekonywał Rafał Trzaskowski.