Bielan: Dziękujemy Bosakowi za wsparcie. Bosak: Kłamstwo

- Krzysztof Bosak powiedział dzisiaj, że weźmie udział w wyborach i na pewno nie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego - oświadczył na antenie TVP Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. "Twierdzenie, że powiedziałem dzisiaj na kogo zagłosuję lub nie zagłosuję jest kłamstwem, panie europośle" - odpowiedział Bosak na Twitterze.

Od niedzielnego wieczoru wyborczego kandydaci, którzy zmierzą się w drugiej turze - prezydent RP Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - walczą o elektorat pozostałych uczestników pierwszej tury, m.in. posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Poniżej dalsza część artykułu

Duda powiedział, że bardzo niewiele dzieli go z Bosakiem. - W wielu sprawach myślimy podobnie. Cel jest wspólny. Celem jest silna i bezpieczna Polska, która ma swoją godność - stwierdził. Dowiedz się więcej:

Trzaskowski do rywali z I tury: Wasze postulaty staną się częścią mojego programu

Dziambor: Trzaskowski za wolnością gospodarczą? Bezobjawowo

Korwin-Mikke będzie miał propozycję przed drugą turą - Jeśli chodzi o wolność gospodarczą, o pomoc przedsiębiorcom, o walkę z państwem, które się we wszystko wtrąca mamy takie same poglądy z większością obywateli którzy zagłosowali na pana - mówił pod adresem posła Konfederacji Trzaskowski w niedzielę.



- Nie chcemy opresyjnego państwa, chcemy wolności dla przedsiębiorców, chcemy ułatwień jeżeli chodzi o działalność dla przedsiębiorców. I o tym też będziemy głośno mówić i jest to część naszego programu i ten program będziemy wzbogacać o te rzeczy, które są ważne dla innych - dodał we wtorek.

Bielan: Dziękujemy za to wsparcie Krzysztofowi Bosakowi Temat sympatyków Konfederacji i tego, jak zachowają się 12 lipca poruszył w TVP rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, europoseł PiS Adam Bielan. - Jestem przekonany, że wyborcy Konfederacji, która została zbudowana wokół idei Marszu Niepodległości, nie dadzą się nabrać na te umizgi ze strony Rafała Trzaskowskiego - oświadczył. Ocenił, że Trzaskowski jest najbardziej "wychylonym w lewo" prezydentem stolicy. - To on, po raz pierwszy w historii, realizuje lewacką agendę wprowadzając Kartę LGBT i inne postulaty ugrupowań lewackich, finansuje te ugrupowania, choćby przez finansowanie takich imprez jak Biennale warszawskie, gdzie są organizowane warsztaty niemalże z bójek ulicznych; to jest pożywka dla takich organizacji ekstremalnych jak Antifa na przykład - mówił Bielan. Wyraził przekonanie, że wyborcy Konfederacji "doskonale zdają sobie z tego sprawę". - Zresztą, cieszy mnie deklaracja Krzysztofa Bosaka - który kandydował, uzyskał niezły wynik, gratuluję mu tego - który powiedział dzisiaj, że weźmie udział w wyborach i na pewno nie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, więc wniosek jest oczywisty - powiedział Bielan. - Dziękujemy za to wsparcie Krzysztofowi Bosakowi - dodał.