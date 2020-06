Sztab Dudy chce wysyłać na wiece Trzaskowskiego maskotkę

Adam Bielan, rzecznik sztabu walczącego o reelekcję prezydenta, przypomniał niedawne słowa Trzaskowskiego, który najpierw stwierdził, że cztery lata temu nie był posłem, a po rozmowie ze Sławomirem Nitrasem (PO) przyznał, że był, "i to bardzo dumnym", ale wtedy nie było głosowania w sprawie podwyższenia lub obniżenia wieku emerytalnego.

Na konferencji zaprezentowano maskotkę w kształcie liczby 67, która ma na wiecach kandydata KO przypominać mu o jego dawnym stosunku do reformy emerytalnej. - Rafał, nie kłam w sprawie wieku emerytalnego - mówił rzecznik sztabu prezydenta Dudy. Adam Bielan zaapelował do sztabowców Trzaskowskiego, by na maskotkę nie reagowali "z agresją".