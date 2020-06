Kosiniak-Kamysz o słowach Dudy: Wstyd dla prezydenta

Do słów walczącego o reelekcję prezydenta odniósł się w Szczecinie kandydat i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że przywrócone zostanie braterstwo, normalność, szacunek do człowieka oraz współpraca. Kandydat ludowców podkreślił, że spierać należy się w sposób godny, z zachowaniem szacunku. Ocenił, że jeżeli urzędujący prezydent o tym zapomina, to nie nadaje się do pełnienia swej funkcji.

Według Kosiniaka-Kamysza, cytat z Krakowa pokazuje, "w jak wielkiej panice" jest dziś Andrzej Duda i jak bardzo walczący o reelekcję prezydent obawia się porażki w wyborach zaplanowanych na 28 czerwca.

Przypominając dokonania rządów PO-PSL prezes PSL, minister pracy w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz spytał, jak można porównać roczny urlop macierzyński, tysiąc złotych na każde dziecko, nowe żłobki i przedszkola oraz różne programy społeczne porównać do koronawirusa, "który niesie śmierć".

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, słowa Andrzeja Dudy z Krakowa przynoszą prezydentowi wstyd. Prezes ludowców ocenił także, że Duda nie był i nie ma zamiaru być prezydentem wszystkich Polaków.