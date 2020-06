Morawiecki o Trzaskowskim: kawiorowy turboliberał

Morawiecki nawiązał do pierwszych słów powieści Władysława Reymonta "Ziemia obiecana" - "Łódź się budziła".

Stwierdził, że mieszkańcy tego miasta muszą się obudzić, bo nie ma gwarancji, że po ewentualnym zwycięstwie Andrzeja Dudy te osiągnięcia społeczne i gospodarcze, które osiągnięto za prezydentury Andrzeja Dudy, zostaną utrzymane.

Szef rządu apelował, by mieszkańcy miasta nie pozwolili się uśpić rywalowi Dudy Rafałowi Trzaskowskiemu, bo jest on "dzieckiem marketingu politycznego Donalda Tuska" i "kawiorowym turboliberałem", który przywróci wszystkie pomysły,jakie na gospodarkę miała Platforma Obywatelska.

Morawiecki mówił także, że Łódź zna smak bezrobocia, za które jest odpowiedzialna PO.

- Wy tu w Łodzi wiecie, co to jest ból bezrobocia, za który winę ponosi Platforma Obywatelska. Oni byli głusi na wezwania pracowników. A my przygotowaliśmy tarcze w 12 dni, najszybciej w Europie - mówił Morawiecki, chwaląc się, że Polska jest doceniana przez Komisję Europejską "za uratowanie pięciu milionów miejsc pracy".