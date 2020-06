Trzaskowski apeluje: Nie zbierajcie jeszcze podpisów

Aby Trzaskowski mógł zarejestrować komitet wyborczy, a następnie zebrać 100 tys. podpisów potrzebnych do zarejestrowania kandydatury, marszałek Sejmu Elżbieta Witek musi ogłosić datę wyborów co będzie podstawą do nakreślenia kalendarza wyborczego.

PiS chce, aby wybory odbyły się 28 czerwca.

W mediach pojawiały się w ostatnich dniach informacje, że mimo iż zgodnie z prawem nie można obecnie zbierać podpisów poparcia dla kandydata KO, w niektórych miejscach takie podpisy są zbierane. Donosiło o tym m.in. TVP Info.

Trzaskowski w Radiu Zet podkreślił jednak, że jeśli tak się dzieje to są to "spontaniczne akcje".

- Ja mówię jasno, że podpisy można zbierać od momentu rejestracji komitetu - stwierdził.

Prezydent Warszawy pochwalił też "olbrzymią klasę PSL", po tym jak politycy tej partii zadeklarowali, że w razie potrzeby pomogą PO zebrać podpisy pod poparciem dla kandydata tej partii, gdyby terminy na zebranie podpisów były bardzo napięte.

- Będziemy robili wielką akcję obywatelską, akcję mobilizacji tak, żeby podpisy zebrać. Będę o to prosił absolutnie wszystkich - zapowiedział Trzaskowski.