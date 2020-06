Krzysztof Bosak apeluje do Jacka Kurskiego o "prawdziwą debatę"

– Panie Jacku, wzywamy do pilnej organizacji prawdziwej debaty prezydenckiej. Debaty, która nie będzie konkursem 1z10, która nie będzie składała się z dziesięciu minutowych monologów na każdy temat, tylko w której będzie miejsce na polemikę. Taką, która nie będzie tworzyć warunków cieplarnianych dla żadnego z kandydatów - zaapelował kandydat Konfederacji.

Poseł chce również uzyskać informacje na temat emisji w telewizji publicznej bloków wyborczych.

- Oczekuję, że były prezes Kurski, obecnie „szeregowy” członek zarządu ustosunkuje się jak najszybciej do tych naszych postulatów, po to, żebyśmy ruszyli z przygotowaniami do debaty, do emisji bloków wyborczych, z prawdziwą kampanią wyborczą, na którą już się cieszę, że do niej wracamy. I że znów będziemy mogli rywalizować w pełnym wymiarze , w pełnej skali, tak jak to było wcześniej, przed zawieszeniem kampanii wyborczej z powodu pandemii i kryzysu wyborczego - mówił.