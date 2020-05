Hołownia przyjął wyzwanie Brudzińskiego. Ten postawił warunek

Piątkowa konwencja Andrzeja Dudy odbyła się bez udziału publiczności, za pośrednictwem internet. - Będziecie państwo mieli możliwość rozliczenia mnie za ostatnie 5 lat. Proszę, abyście to zrobili, żebyście wzięli udział w tych wyborach, byście oddali głos i okazali mi wsparcie, bo ja chcę kontynuować to, co robiłem do tej pory, ale z pokorą poddam się państwa ocenie - mówił prezydent, prezentując swój program, w tym obiecując podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł i 1200 dodatku solidarnościowego, dla tych, którzy utracili pracę z powodu pandemii.

