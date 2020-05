Sasin: Wybory prezydenckie mogą odbyć się w czerwcu

W środę wieczorem Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin poinformowali we wspólnym oświadczeniu , że Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach.

Czy wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się w lipcu? - Mam nadzieję, że wcześniej - powiedział w RMF FM wicepremier Jacek Sasin. - Oczywiście wszystko zależy od tego, kiedy Sąd Najwyższy wyda postanowienie - tak przewiduję, bo pewnie inaczej być nie może jak się wybory nie odbędą 10 maja - że nie doszło do skutecznego wyboru prezydenta i w związku z tym będzie trzeba te wybory powtórzyć. Najwcześniejszy możliwy termin to już termin czerwcowy - dodał minister aktywów państwowych.

"Opieramy się na tym, co mówi minister zdrowia"

- Jeszcze w czerwcu mogą się odbyć wybory, w trybie korespondencyjnym, jeśli ustawa (w sprawie głosowania korespondencyjnego - red.) zostanie dzisiaj ostatecznie przez Sejm potwierdzona - zaznaczył Sasin. Wyraził opinię, że po środowej deklaracji Kaczyńskiego i Gowina należy się spodziewać, iż Sejm odrzuci weto Senatu i ustawa zostanie przyjęta. Wówczas pakiety wyborcze z kartą do głosowania i oświadczeniem o oddaniu głosu miałyby trafić do wyborców siedem dni przed wyborami - poinformował wicepremier.

Pytany, czy nie lepiej zorganizować głosowanie mieszane, Sasin odparł: - Stoimy na fundamencie ustawy. Jeśli przyjęta zostanie ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, to takie głosowanie będzie miało miejsce.

- My opieramy się na tym, co mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski, ufamy panu ministrowi. Pan minister bardzo wyraźnie mówi, że dzisiaj pójście do lokali wyborczych byłoby z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego niebezpieczne - powiedział wicepremier.