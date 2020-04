Biedroń: Gowin już wrócił do PO czy jeszcze nie?

Na takie układy nie zgadza się Lewica. Jej kandydat na prezydenta Robert Biedroń zapowiedział dziś, że nie będzie się "mieszał w takie politykierstwo", a Lewica weszła do Sejmu dla obywateli, a nie dla politycznych dealów.

Zapowiedział, że Lewica nie zgodzi się na zmiany w konstytucji i ordynacji wyborczej, czego wymagałyby proponowane i przez Gowina, i przez Budkę zmiany.

Biedroń stwierdził, że dziwi się zachowaniu polityków Platformy Obywatelskiej, którzy "tak łatwo wchodzą w konszachty z tymi, przed którymi przez ostatnie pięć lat przestrzegali".

?? Najpierw PO wystawia swoją kandydatkę, potem ją wycofuje. Teraz namawia do układania się z Kaczyńskim. Gowin już wrócił do PO, czy jeszcze nie? Gubię się. Pomieszanie z poplątaniem, a to wszystko w PO-PiS-owym sosie. – na konferencji w Warszawie#Koronawirus #Polska2020