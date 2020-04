Jak oceniamy zachowanie kandydatów na prezydenta w czasie epidemii?

Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, wezwała pod koniec marca do bojkotu wyborów prezydenckich i zawiesiła swoją kampanię wyborczą . Jak dotąd żaden z innych kandydatów opozycji nie skierował do wyborców takiego apelu - wzywają oni jednak regularnie do zmiany terminu wyborów poprzez wprowadzenie w Polsce stanu klęski żywiołowej.

Według rekomendacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego jakiekolwiek wybory w klasycznej formie będą w Polsce możliwe do bezpiecznego przeprowadzenia dopiero za dwa lata. Jednocześnie minister zdrowia wskazał, że do tego czasu jedyną bezpieczną formą wyborów będą wybory korespondencyjne.

- Andrzej Duda wskazywany był częściej przez mężczyzn niż kobiety. Za kandydata prezentującego się najlepiej, obecną Głowę Państwa uważa częściej niż co czwarta osoba powyżej 50 roku życia i zbliżony odsetek respondentów zarabiających od 1001 do 2000 zł. Andrzeja Dudę wskazało blisko 30% badanych z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

Z kolei zachowanie Kosiniaka-Kamysza najkorzystniej ocenia co czwarta osoba zarabiająca między 3001 a 5000 zł, 23,7 proc. badanych mieszkających na wsi, co piąta osoba zarabiająca powyżej 5000 zł, co piąta osoba z wykształceniem wyższym i niemal co czwarta z wykształceniem zasadniczym zawodowym.