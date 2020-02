Dominikanin poparł Hołownię. Później przeprosił

- Nikogo do tego nie zachęcam. To moje, adamo-szustakowe zdanie, idę w tym roku po raz pierwszy na wybory - mówił.

Pod filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele osób przypomniało autorowi, że Hołownia jest zwolennikiem metody in vitro, opowiada się za utrzymaniem obecnego kompromisu w sprawie aborcji i opowiada się za ustawą regulującą prawnie związki partnerskie.

- Odnoszę się do zdania ludzi, których szanuje, którzy wyrażają się z kulturą, i których uważam za autorytety (...) Przemyślałem to, co mi powiedzieli i mają rację - powiedział Adam Szustak w kolejnym nagraniu.

Przyznał, że popełnił błąd, ponieważ jako reprezentant Kościoła nie powinien wyrażać swoich preferencji politycznych. Przeprosił za swoje publiczne informowanie o poparciu dla jednego z kandydatów na prezydenta.

