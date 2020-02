Sondaż: Minimalna przewaga prezydenta nad rywalami w II turze

"Dziennik Zachodni" podaje też wyniki dla województwa śląskiego. Tu przewaga Andrzeja Dudy jest mniejsza - chce na niego głosować 35,2 proc. wyborców, podczas gdy na Kidawę-Błońską - 29 proc. Lepszy niż w skali całego kraju wynik osiąga też Robert Biedroń - 14,7 proc. Szymon Hołownia może liczyć na 9,7 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz - na 6,2 proc. a Krzysztof Bosak - na 5,2 proc.

Z sondażu wynika też, że w II turze Andrzej Duda wygrałby z każdym potencjalnym kontrkandydatem - przy czym w starciu z Małgorzatą Kidawą-Błońską jego przewaga byłaby najmniejsza (50,3 do 49,7 proc.). Niewielka byłaby również przewaga prezydenta nad Szymonem Hołownią (50,4 do 49,6 proc.) oraz nad liderem PSL, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (50,8 do 49,2 proc.). Wyraźniej Duda wygrałby z Robertem Biedroniem (57 do 43 proc.) a przede wszystkim z Krzysztofem Bosakiem (74,5 do 25,5 proc.).

Inaczej wyniki układają się w województwie śląskim - tu prezydent przegrałby w II turze zarówno z Kidawą-Błońską (44,4 do 55,6 proc.), jak i Szymonem Hołownią (w takim samym stosunku) i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (47 do 53 proc.).

I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Jeśli nie przyniesie ona rozstrzygnięcia II tura odbędzie się 24 maja.