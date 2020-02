Szefowa kampanii Dudy: Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń

Turczynowicz-Kieryłło zastrzegła, że „każde prawo to też obowiązek”. - Nie wyobrażam sobie, żeby tylko korzystać z prawa. Jeśli ktoś czegoś oczekuje, to też, uważam, powinien dać coś w zamian. Jeśli mówimy o korzystaniu z wolności słowa, to musimy brać pod uwagę także wiele innych aspektów, które ze sobą niesie. Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa - mówiła.

- Oczywiście w sprawach, w których bardzo mocno broniłam interesu narodowego, tam zaznaczałam te granice - granice, których, uważam, nie można przekroczyć, bo już się nie działa w interesie publicznym. Bo już działa się w interesie, który bardzo często jest niezgodny z tym, co uważamy za słuszne, za dobre, dla państwa - mówiła adwokat.

Prowadząca rozmowę w TVP Info dopytywała, czy „wtedy kiedy mówimy o prawie, kiedy mówimy o prawach człowieka, to jako obywatele powinniśmy mieć na uwadze dobro i interes RP, to powinien być priorytet w pani ocenie”. - Absolutnie. Wolności zawsze będzie i powinna towarzyszyć odpowiedzialność. I tak samo z wolnością słowa - odpowiedzialność za słowo to jest z jednej strony bardzo proste, a z drugiej widać w życiu publicznym, jak trudno to realizować. Myślę, że będziemy to akcentować - odpowiedziała Turczynowicz-Kieryłło.

- Dzisiejsze słowa prezydenta, tak jasne, klarowne, pokazujące i wytyczające standardy kultury politycznej, to będą naszym motywem kampanii. Nie będzie to brudna kampania. Będzie jasna, będzie kampania, w której drugi człowiek będzie się liczył, bez względu, jakie prezentuje poglądy. Bo prezydent wysłuchuje Polaków również tych, którzy dzielą się z nim swoimi troskami, będziemy to analizować, będziemy sprawdzać, w czym możemy być lepsi - zapowiedziała szefowa kampanii urzędującego prezydenta.