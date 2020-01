Gen. Różański dołącza do "ekipy Szymona" Hołowni

Hołownia przekonuje, że z gen. Różańskim "złapał wspólny język". "Zgadzamy się (...) co do tego, że Polska pilnie potrzebuje dziś wizji bezpieczeństwa adekwatnej do wyzwań XXI wieku, w której rozmawia się nie tylko o personalnych nominacjach czy snuje coraz to nowe sprzętowe marzenia, ale - załatwiając pilnie i rozsądnie niezbędne sprawy w Siłach Zbrojnych - myśl się też o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo Polakom w dobie, w której zagrożenie przenosi się przez internet, w której coraz bardziej realne stają się zagrożenia związane ze zmianami klimatu, czy gwałtownymi społecznymi zjawiskami" - dodaje.

Hołownia zapowiada, że gen. Rózański "będzie koordynował prace mojego zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, w jego skład wejdą też inni znakomici generałowie, admirałowie, dyplomaci, specjaliści od cyberzagrożeń".

Gen. Różański to były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Z mundurem rozstał się w 2016 roku. Po odejściu z wojska powołał Fundację „Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints” i został prezesem jej zarządu.

Wcześniej Hołownia ogłosił, że przy kampanii będzie współpracował z nim Piotr Kuczyński jako ekspert w dziedzinie ekonomii i finansów.