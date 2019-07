Sondaż: Schetyna liderem opozycji. Tusk daleko w tyle

Mimo krytyki szef PO uważany jest za najważniejszego polityka w opozycji.

W sondażu IBRiS wykonanym na zlecenie „Rzeczpospolitej" jak na dłoni widać personalną posuchę w opozycji. Na pytanie, „który z polityków jest liderem opozycji", najwięcej wskazań otrzymał Grzegorz Schetyna – ponad 28 proc. Jednak mimo że prowadzi w politycznej stawce, jego wynik nie rzuca na kolana. Z przewodniczącym PO wygrywa bowiem przywódca, który nie istnieje: ponad 42 proc. badanych nie wie, kogo wskazać jako lidera opozycji. Poniżej dalsza część artykułu

Tusk za Schetyną Należy podkreślić, że badanie wykonane było metodą odpowiedzi spontanicznych, czyli nazwisk podawanych przez respondenta, a nie odczytywanych z przygotowanej wcześniej listy. – Chodziło o to, by nikogo nie pominąć i nie sugerować respondentowi żadnego konkretnego nazwiska – tłumaczy Marcin Duma, szef IBRiS. – Badany miał powiedzieć po prostu, kto pierwszy przychodzi mu do głowy jako lider opozycji.

Kolejne miejsca w tym spontanicznym rankingu zajmują kolejno: Donald Tusk (8,6 proc), Janusz Korwin-Mikke (3,1 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,8 proc.) oraz Włodzimierz Czarzasty (2 proc.). Reszta polityków wymienianych przez respondentów w odpowiedziach notuje śladowe poparcie w charakterze liderów opozycji. Nikt z badanych nie wymienił w tym kontekście polityków lewicy: Roberta Biedronia i Adriana Zandberga.

Należy jednak pamiętać, że pierwsza pozycja Grzegorza Schetyny ma przede wszystkim swoje uzasadnienie formalne: jest on przecież liderem największej partii opozycyjnej i choćby z tego tytułu dzierży buławę lidera całej opozycji. Na drugim miejscu jest – mimo że znajduje się poza Polską i zajmuje na co dzień zupełnie czym innym – Donald Tusk. Tak więc jego niespełna 9 proc. to zaledwie początkowy potencjał „w stanie spoczynku" w kraju. Jakie wskazania miałby, gdyby ujawnił ambicje przewodzenia opozycji – nie wiadomo. Tym bardziej że ostatnio daje do zrozumienia, iż do krajowej polityki nie tęskni zbyt mocno.

– Wynik tego badania jest interesujący m.in. dlatego, że pomimo powszechnie znanych krytycznych opinii na temat politycznych talentów Grzegorza Schetyny to jednak on, a nie żaden inny polityk, przychodzi badanym na myśl, gdy pytamy o lidera opozycji i oczekujemy spontanicznej reakcji – uważa Marcin Duma. – Dzieje się tak na przekór jego słabej pozycji w rankingach zaufania. Schetyna dystansuje nawet Donalda Tuska, chociaż trzeba przyznać, że Tusk jakby abdykował po wyborach europejskich – dodaje szef IBRiS.

Kobiety z rezerwą Duma zwraca też uwagę, że oprócz „twardych" nazwisk, jak Tusk czy Korwin-Mikke, czyli postaci, które od lat są obecne w polskiej polityce, widać, że nowi młodzi politycy, tacy jak Rafał Trzaskowski, Krzysztof Brejza, Bartosz Arłukowicz, „zaczepili się" już w głowach wyborców. – Pytaliśmy o lidera całej opozycji, to są więc na razie słabe wyniki, ale sam fakt ich pojawienia się w takim zestawieniu jest bardzo znaczący – mówi Duma.

Co ciekawe, wyraźnie widać mocne zróżnicowanie w tej sprawie pod względem płci. Ponad połowa pytanych kobiet nie wie, kogo wskazać jako lidera opozycji, wśród mężczyzn odsetek ten jest niższy – to 34 proc. Panowie też mają mniej wątpliwości co do osoby Grzegorza Schetyny: wskazuje go 39 proc. mężczyzn i zaledwie 16 proc. kobiet.

Prym wśród najmłodszych wyborców (18–24 lata) wiedzie Janusz Korwin-Mikke, a z kolei Grzegorz Schetyna bezapelacyjnie jest typowany na lidera w grupie osób o zarobkach w wyższej grupie średniej, czyli 4000–4999 zł.