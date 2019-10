PKW rekomenduje negatywnie protest wyborczy PiS

- Protestów wpłynęło siedemdziesiąt kilka na razie i jest to liczba zbliżona do liczby złożonej cztery lata temu - mówił sędzia Kozielewicz.

Szef PKW wyjaśnił, że protesty, które wpływają do SN są następnie przekazywane PKW, a Komisja zajmuje stanowisko w ich sprawie.

- Jeśli chodzi o protest PiS, dzisiaj przyjmowaliśmy stanowisko i uznaliśmy, że ten protest nie zasługuje na uwzględnienie - dodał.

- Te argumenty, które zostały podniesione, nie uprawniają do przyjęcia, iż doszło do naruszenia prawa wyborczego w takim zakresie, żeby miało to wpływ na wynik wyborów w tym okręgu senackim - podkreślił szef PKW.

- Nasze stanowisko zostało przekazane Sądowi Najwyższemu. SN podejmie teraz decyzję - podsumował szef PKW.

PiS złożył protesty dotyczące głosowania w sześciu okręgach w wyborach do Senatu.