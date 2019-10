Grzegorz Schetyna: To nie była równa walka

- Szanowni państwo, dziękujemy za te miliony głosów. Dziękujemy tym, którzy byli przy urnach. To było i jest święto demokracji, dziękujemy za to. Chciałem podziękować tym, którzy byli przy urnach, i głosowali na partie opozycyjne, a przede wszystkim na Koalicję Obywatelską - powiedział po ogłoszeniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. - W oczekiwaniu na oficjalne wyniki, chcę podziękować koalicjantom, ludziom Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej, Zielonym i samorządowcom. To była wielka praca, trudna kampania, trudne cztery lata. To nie była równa walka, tu nie było zasad, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce - podkreślił.

