Adopcja dla par homoseksualnych? Kidawa-Błońska: Jeszcze nie ten czas

Pytana, czy przed wyborami chciałaby debatować z Jarosławem Kaczyńskim czy premierem Mateuszem Morawieckim, Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w TVN24, że z prezesem PiS, "bo on jest 'jedynką' z Warszawy". - I to my powinniśmy tutaj w Warszawie ze sobą rozmawiać, nie szukać jakichś innych zastępczych rozwiązań - stwierdziła.

- Słyszałam tę wypowiedź i jestem nią oburzona - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. - To świadczy o tym, że pan prezes nie rozmawia z ludźmi, nie rozmawia z matkami, które musiały uciec ze swojego domu, bo miały męża, który je bił, który pił alkohol i chroniły swoje dzieci. One są rodziną z tymi dziećmi, o nie dbają - dodała kandydatka KO na premiera.

Wicemarszałek Sejmu została zapytana, czy opowiada się za przyznaniem prawa adopcji parom homoseksualnym. - To jest jeszcze długa rozmowa przed nami i to nie jest jeszcze ten czas - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Małgorzata Kidawa-Błońska została 3 września w miejsce przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny ogłoszona kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. W związku ze zmianą doszło też do roszady na listach wyborczych KO. W wyborach do Sejmu Schetyna wystartuje jako "jedynka" z Wrocławia, a Kidawa-Błońska - z pierwszego miejsca w Warszawie. Pierwotnie to Kidawa-Błońska otwierała listę we Wrocławiu, a szef PO - w stolicy.

6 września Kidawa-Błońska zaprezentowała propozycje programowe KO. Znalazły się wśród nich m.in. akt odnowy demokracji, zapowiedź maksymalnie trzytygodniowych kolejek do lekarzy-specjalistów, zdobycie funduszy z UE na walkę z rakiem, ograniczenie importu rosyjskiego węgla oraz walka o prawa kobiet. Kidawa-Błońska zapowiedziała także premię emerytalną i zwolnienie z podatku PIT emerytury dla pracujących emerytów oraz pomoc w opiece nad seniorami.