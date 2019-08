Brudziński: Otulina medialna wokół totalnej opozycji

Brudziński w programie "Jedziemy" Michała Rachonia mówił m.in. o programie Prawa i Sprawiedliwości. Ma on być przedstawiony na początku września, w przeciwieństwie do programu opozycji, która - według europosła PiS - programu ma tyle, co "kot napłakał".

