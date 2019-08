Były europoseł PiS wystawi własnych kandydatów do Senatu

Piotrowski podkreśla, że formalnie zarejestrował Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Mirosława Piotrowskiego do Senatu". - Teraz kończymy zbierać podpisy pod kandydaturami. Mam na myśli siebie oraz kandydatów w innych okręgach, którzy wystartują z naszego komitetu - mówi w rozmowie z Onetem.

Piotrowski doprecyzowuje, że spodziewa się, iż kandydaci z jego listy wystartują "w 5-10 okręgach".

- Zdecydowałem się na start do Senatu, ponieważ życzyli sobie tego moi wyborcy i mój elektorat, który od ponad 15 lat mnie wspiera - wyjaśnia były europoseł PiS.

A dlaczego Ruch Prawdziwa Europa nie startuje w wyborach do Sejmu? - Widząc, co się dzieje na scenie politycznej, wielu polityków różnych ugrupowań rozmawiało ze mną, proponując wspólne listy. Jednakże po przeanalizowaniu sytuacji doszliśmy do wniosku, że najlepszą formułą będzie start do Senatu, gdzie obowiązują okręgi jednomandatowe. Nasza partia istnieje - jesienią zamierzamy zwołać jej kongres - wyjaśnia.