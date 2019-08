"Demobilizujące nieco". Rzecznik rządu o poparciu dla PiS

- Myślę, że obywatele doskonale wiedzą, że wokół tej sytuacji jednak napędzono pewnego rodzaju emocjonalny styl polityczny - komentował w radiowej Trójce rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że poprzednich latach politycy także korzystali z lotów "w ramach oficjalnych delegacji", co wywoływało "różne emocje".

- Myślę, że Polacy tak naprawdę chcą oceniać to, jakie są skutki funkcjonowania rządu dla nich konkretnie. To konkrety przewijające się czy w programach społecznych, czy chociażby w obniżce podatku dochodowego. Więc myślę, że na to bardziej patrzą. Poza tym, mamy też sezon wakacyjny. Nie ukrywajmy, że Polacy raczej w wakacje nie interesują się tak mocno polityką. W ogóle myślę, że większość ma taki zdrowy dystans do pewnych rzeczy, które się dzieją w Sejmie, a które nie dotyczą ich bezpośrednio – ocenił rzecznik rządu.

Pytany o sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Piotr Müller powiedział, że do wyborów jeszcze dwa miesiące. - Oczywiście takie informacje są dla nas optymistyczne - stwierdził dodając, że do przedwyborczych sondaży podchodzi sceptycznie. - Niektóre wydarzenia mogą w ciągu 2-3 tygodni zmienić scenę polityczną - zastrzegł.

Rzecznik był pytany, czy wysokie poparcie dla PiS w sondażach pomaga rządzącej formacji czy raczej ją usypia. – Moim osobistym zdaniem to jest demobilizujące nieco - powiedział Piotr Müller. - Nie chciałbym, żeby było mniej w sondażach. Chciałbym żeby było tak, dokładnie tak. W ciemno kupuję ten sondaż i chciałbym, żeby taki wynik był 13 października, ale dwa miesiące przed wyborami jednak warto pamiętać, że to wszystko może się zmienić - dodał.

- Cieszę się, że mamy tak duże poparcie, ale chciałbym, żebyśmy jednak zmobilizowali się wszyscy. Ci, którzy popierają PiS, żeby mieli świadomość, że to nie jest pewne, że w taki sposób wybory będą wyglądały - podkreślił. Jego zdaniem, "warto się mobilizować" i politycy PiS jeżdżą po kraju i spotykają się z wyborcami, by pokazać, że "jest niestety zła alternatywa". Według Müllera, dojście do władzy "Platformy Obywatelskiej w koalicji chociażby ze skrajną lewicą" sprawiłoby, że sytuacja w Polsce zmieniłaby się "diametralnie".