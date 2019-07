Schetyna i Biedroń rozmawiali o tym, że powinni porozmawiać

Trzy dni temu władze Wiosny upoważniły Roberta Biedronia do rozmów z Platformą Obywatelską i innymi uczestnikami Koalicji Europejskiej z wyborów do europarlamentu w sprawie budowy koalicji na wybory parlamentarne. W kwietniu Biedroń zapowiadał samodzielny start swojego ugrupowania.

- Robert Biedroń nie porzucił planu, żeby w Polsce wygrały siły prodemokratyczne, które mogą na jesieni wygrać wybory, a nie - tak jak teraz - przegrać - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Zdaniem Gawkowskiego, Wiosna powinna usiąść do rozmów w sprawie utworzenia ekwiwalentu Koalicji Europejskiej na wybory parlamentarne. Sekretarz zarządu Wiosny zastrzegł, że jego ugrupowanie jest gotowe na samodzielny start.

- Ale jeśli nie usiądziemy do tych rozmów, to tak, jakbyśmy zdradzali demokrację, tak jakbyśmy nie chcieli doprowadzić do tego, że siły prodemokratyczne wygrają na jesieni wybory - mówił.

Polityk oświadczył, że po sobotniej decyzji władz Wiosny Robert Biedroń skontaktował się z szefem PO Grzegorzem Schetyną, ale nie ustalono, jak i kiedy miałyby wyglądać spotkania przedstawicieli obu partii.

Jak poinformował Gawkowski, Biedroń i Schetyna "rozmawiali o tym, że powinni porozmawiać". - Uważam, że w tym tygodniu powinno dojść do spotkania, które będzie skutkowało tym, że w przyszłym tygodniu będziemy wiedzieli co leży na stole. Nie ma czasu na zwlekanie - stwierdził polityk Wiosny.