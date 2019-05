Prezydent Nowej Soli rozważa emigrację. Bo wygrał PiS materiały prasowe

"Jeśli potwierdzi się to, że PiS w wyborach wczoraj zdobył 46 proc., a w wyborach jesiennych powtórzy ten wynik, to ja rozważę bardzo poważnie emigrację z Polski do kraju, gdzie ludzie znają minimum z minimum podstaw ekonomii oraz rozumieją i szanują demokrację, która u nas pomału staje się przeszłością" - pisze na swoim profilu na Facebooku prezydent Nowej Soli, Wadim Tyszkiewicz.